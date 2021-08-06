Кузбасс вошел в топ-10 регионов России по числу преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасс попал в список десяти регионов России по числу преступлений. Соответствующая статистика опубликована на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Данные собраны за период с января по июнь 2021 года.

Оказывается, что общее число преступлений, которые совершили в регионе за данный период, составляет - 25 539. По данному показателю область заняла десятое место среди регионов России. По количеству избиений до смерти Кузбасс занял второе место - 73 случая. Восьмое место по убийствам и покушениям - 112. Второе место по преступлениям экстремистской направленности - 32 случая.

Больше всего преступлений по итогам полугодия зафиксировали в Москве -73 539, Краснодарском крае - 38 820 и Московской области - 38 413.