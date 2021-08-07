В Кузбассе выданный сироте дом разошелся по швам за пять лет. Фото:vk.com/inc_kuzbass.

В Кузбассе жилье, которое выделили сироте, расползается по швам. В соцсетях жительница квартиры в доме №6а по улице 19 Партсъезда в поселке Шерегеш опубликовала фотографии с крупными трещинами между панелями. Отмечено, что новый дом был выдан сироте и за пять лет проживания стены начали расходиться.

Следком Кузбасса заинтересовался происходящим и возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следствие проверит все доводы, изложенные в информации, изучит, надлежащим ли образом выполняли работы на всех этапах строительства дома. Расследование уголовного дела продолжается.