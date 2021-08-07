В Кемерове пропал 85-летний мужчина. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 85-летний Альфред Хасанович Ганеев. С 15 июля местонахождение пожилого мужчины неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы седые и карие глаза. Одежда неизвестна. Отмечено, что у мужчины полная потеря слуха, он может находиться в вашем городе.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.