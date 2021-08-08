Кемеровчанин обворовал строящийся детсад

В отдел полиции «Центральный» города Кемерово поступило заявление от инженера строительной компании. По словам мужчины, неизвестные украли из здания строящегося детского сада строительные материалы на сумму 17 тысяч рублей. Кража произошла ранним утром, когда на строительной площадке еще никого не было.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Детсад обворовал 40-летний местный житель, который к слову, был уже судим за аналогичное преступление. Ранним ут ром он пробрался на объект и с помощью инструмента вскрыл склад, откуда и вынес три медные трубы и стометровую бухту электрокабеля. Похищенное он сдал в ближайший пункт металлолома, а вырученные деньги потратил.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», согласно которой ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.