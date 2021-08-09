В Кемерове жители пожаловались на едкий запах с появлением тумана. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове утром 9 августа жители проснулись от едкого запаха в воздухе. Сообщается, что он чувствовался во всех частях города.

– Проснулась в 5.08 от того, что подумала, что что-то горит. Начала задыхаться из-за едкого запаха, – рассказала жительница Притомского проспекта.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра уточнили, что утром в городе был обычный туман. Отметили, что в Кемерове наблюдается повышенная влажность, нет ветра и перепада температур, поэтому образовался туман. Видимость составляла от 50 до 500 метров. Также сообщили, что в ближайшие дни прогнозируют туманы из-за того что в воздухе много влаги. Добавили, что туман не является источником едкого запаха.