В Кузбассе власти определили формат празднования Дня шахтера в условиях пандемии

В Кузбассе власти определи формат празднования Дня шахтера в условиях пандемии. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В администрации Правительства Кузбасса 9 августа состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждалась ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе. В том числе сообщили формат празднования Дня шахтера.

Губернатор Кузбасса уточняет, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия ко Дню шахтера будут заменены на локальные торжества. Их будут проводить в течение недели на предприятиях и в муниципалитетах.

Кроме того, на мероприятиях будет ограничено число приглашенных на открытом воздухе. Для того чтобы в регионе сохранилась стабильная эпидемиологическая ситуация к 1 сентября.