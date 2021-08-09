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Общество9 августа 2021 14:19

В Кузбассе власти определили формат празднования Дня шахтера в условиях пандемии

В областной администрации состоялось аппаратное совещание
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе власти определи формат празднования Дня шахтера в условиях пандемии.

В Кузбассе власти определи формат празднования Дня шахтера в условиях пандемии.

Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В администрации Правительства Кузбасса 9 августа состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждалась ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе. В том числе сообщили формат празднования Дня шахтера.

Губернатор Кузбасса уточняет, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия ко Дню шахтера будут заменены на локальные торжества. Их будут проводить в течение недели на предприятиях и в муниципалитетах.

Кроме того, на мероприятиях будет ограничено число приглашенных на открытом воздухе. Для того чтобы в регионе сохранилась стабильная эпидемиологическая ситуация к 1 сентября.