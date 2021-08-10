В Кемерове попавшая под колеса машины 84-летняя женщина скончалась в больнице. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 9 августа в 16.49 в районе здания № 40 по бульвару Строителей иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе. Жительница скончалась от полученных травм в больнице. В городском ГИБДД сообщили подробности случившегося.

Уточняется, что 23-летний водитель Toyota двигался в сторону проспекта Химиков и совершил наезд на женщину, которая, по предварительным данным, переходила по дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Травмированную 84-летнюю пенсионерку доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.