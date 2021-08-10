Губернатор Кузбасса анонсировали проведение школьных базаров. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса рассказал, когда в области проведут школьные ярмарки и базары. Также отметил, что в регионе стабилизируется эпидемиологическая ситуация, которая позволяет на открытых площадках и со строгим соблюдением требований санитарной безопасности провести школьные базары, которые пройдут 20 и 21 августа во всех муниципалитетах. Для того чтобы родители успели подготовить детей к учебному году и приобрести все необходимые товары.

Также с 20 июля по 20 августа в Кузбассе проходит благотворительная акция «1 сентября – каждому школьнику», на которой многодетные и малоимущие семьи могут приобрести специальные сертификаты на одежду, обувь и учебные принадлежности.

Кроме того, в начале сентября в регионе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести запасы овощей и другого продовольствия по ценам на 10-15% ниже рыночных.