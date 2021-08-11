Губернатор Кузбасса рассказал о дистанционном обучении школьников в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кузбасса во время прямого эфира на радио «Маяк» ответил на вопрос родителей о формате обучения школьников. Сергей Цивилев считает, что если не будет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, обучение необходимо вести в обычном режиме. Также отметил, что в сентябре дети займут свои школьные парты.

- Гарантировать на 100%, что у нас не произойдет сильный осенний всплеск заболеваемости, я не смогу, но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить детям достойное образование, - сообщил глава региона.

Глава региона рассказал, что детям дистанционное обучение приносит вред. Сравнили результаты прошлого учебного года по сравнению с предыдущим и обнаружили снижение уровня подготовки школьников. Добавил, что для детей необходимо общение со сверстниками.