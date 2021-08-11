В Тяжине начал работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Фото: АПК.

В Тяжинскую районную больницу поступил мобильный медицинский комплекс стоимостью 5,7 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

—По оснащению мобильный ФАП не уступает стационарному. По сути, это больница на колесах, которая приезжает к пациентам в самые отдаленные и малочисленные деревни, — сообщил губернатор Кузбасса.

В комплексе есть все необходимое для оказания неотложной доврачебной помощи, в том числе экстренной акушерской. Здесь есть электрокардиограф, комплект суточного мониторирования, портативный дефибриллятор, перевязочный стол, акушерское кресло, стерильная камера для инструментов, бактерицидные облучатели.