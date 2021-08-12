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Спорт12 августа 2021 6:40

Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград кузбасским медалистам Олимпийских игр в Токио

Опубликован соответствующий документ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград кузбасским медалистам Олимпийских игр в Токио.

Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград кузбасским медалистам Олимпийских игр в Токио.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России подписал указ о присуждении государственных наград спортсменам, которые завоевали медали на олимпийских играх в Токио. В число награжденных вошли и кузбасские медалисты. Документ опубликован 11 августа на официальном портале правовой информации.

Так, Орденом Дружбы наградят золотого медалиста Заурбека Сидакова борца по вольной борьбе. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» получат серебряные медалисты — гимнастка Анастасия Ильянкова и волейболист Игорь Кобзарь. Бронзовый медалист боксер Глеб Бакши будет награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».