Власти Кемерова объяснили вырубку лип на Советском проспекте. Фото: Facebook//#мэруназаметку_кемерово.

В Кемерове 11 августа жители сообщили, что на Советском проспекте в районе перекрестка с Кузнецким проспектом вырубают липы. Одна из горожанок рассказала в соцсети о случившемся. Женщина опубликовала соответствующие фотографии в группе #мэруназаметку_кемерово. Кемеровчане оставили гневные комментарии по поводу ситуации.

— Ооо! Запах цветущей липы в июне божественен... был, — написал один из жителей.

Администрация города сообщила, что по проспекту Советскому, 12/2 ООО «Сибгазсеть» обустраивает заезд на газовую заправку и переносит остановку. Вырубили четыре липы и организация оплатила восстановительную стоимость — 60 тысяч рублей в бюджет города.