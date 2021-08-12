В Новокузнецк поступят новые партии электротранспорта. Фото: АПК.

В Новокузнецке реализуют комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия.

Сергей Цивилев уточнил, что до конца года в Новокузнецк поступят 20 новых трамваев и 19 троллейбусов. Кроме того, это самое масштабное за последние 20 лет обновление городского электротранспорта. Первая партия поступит уже в конце октября.

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса уточняет, что благодаря принимаемым мерам выбросы загрязняющих веществ в воздух в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились на 11,4 % за счет промышленных предприятий (при плане в 5%).