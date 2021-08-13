Во время пожара из кемеровской многоэтажки на улицу выбежали 35 человек

Пожар потушили за 14 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, 13 августа в 05.23 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Коммунистическая.

Пожар начался рано утром на 5 этаже. На тушение оперативно прибыло 8 единиц техники и 28 человек от МЧС России. Из дома успели самостоятельно эвакуироваться 35 человек. Пожар успели потушить за 14 минут - в 05.37 он уже был ликвидирован.

От огня пострадали вещи, обгорели стены и потолок на двух квадратных метрах, больше никто не пострадал. По предварительной информации пожар мог сучиться из-за неосторожного обращения с огнем.