Мэр рассказал, какие дороги отремонтируют в Кемерове. Фото:instagram./ilyaseredyuk.

Глава Кемерова рассказал, что в городе сформирована программа дорожного ремонта на 2022 год. Об этом Илья Середюк сообщил в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя».

Уточняется, что предварительный перечень работ на следующий сезон определили после обсуждений на цифровой платформе «Кузбасс онлайн». Отремонтируют 24 участка в разных районах города. В список попали улицы: Советская, Учительская, Кирова, Аллейная, Рекордная, Инициативная, Космическая, Патриотов, Троллейная, Славянская, Авроры, Торговая и другие.

Кроме того, ремонт продолжат на проспекте Ленина. Уже проводят работы на участке от улицы Волгоградской до бульвара Строителей. Также капитальный ремонт планируется на улице Пролетарской, которую продолжат. Новый участок построят от улицы Федоровского до улицы Автозаводской