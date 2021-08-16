В Кемерове 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 14 августа в 21.02 случилась авария в Рудничном районе около улицы Антипова, 5. Пострадал 10-летний мальчик, который передвигался на велосипеде. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсети.

В городском ГИБДД сообщили, что по предварительным данным, 25-летний водитель Lada Granta двигался по улице Антипова и наехал на 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

Также уточняется, что водитель автомобиля был трезвый. Кроме того, что в ведомстве призывают родителей при покупке велосипедов и самокатов детям повторять с ними Правила дорожного движения.