В Кемерове задымился трамвай в центре города. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 16 августа в 13.07 возле крупного ТЦ на Кузнецком проспекте задымился трамвай № 10. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсети. Инцидент прокомментировали в «Кемеровской электротранспортной компании».

Уточняется, что возгорания не было. Дым пошел из-под второй тележки. Пострадавших нет. Вагон буксировали, его простой составит 30 минут. Также отметили, что движение трамваев, несмотря на произошедшее, продолжается.

В ГУ МЧС по Кемеровской области пояснили, что на момент прибытия пожарных из-под колес транспорта шел дым, который был ликвидирован в 13.16. Кроме того, из салона пассажиры и водитель эвакуировались самостоятельно.