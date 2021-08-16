Губернатор Кузбасса: бассейн «Лазурный» готов на 99% в Кемерове. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 16 августа проверил состояние главного кемеровского бассейна. Администрация правительства региона опубликовала фотографии обновленного спорткомплекса.

Сергей Цивилев отметил, что провели полную реконструкцию бассейна. Уточнил, что степень готовности высокая, осталось завершить оформление документов.

- Спорткомплекс выполнен на высочайшем уровне, он станет украшением города, - отметил глава региона.

Летом 2019 года бассейн закрыли из-за аварийного состояния чаши плавательного бассейна. Отремонтировали спорткомплекс за счет финансирования частных инвестиций, которое составило более 200 миллионов рублей.

Теперь «Лазурный» оснащен современной системой вентиляции с функцией поддержания микроклимата, а также системами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электронно-замковой системой и биометрическим терминалом доступа на спортивные площадки с возможностью измерения температуры тела. Кроме того, установлено новое оборудование для фильтрации и циркуляции общего объема воды в чаше.

Спорткомплекс включает в себя бассейн с восемью дорожками в 50 метров, тренажерный зал площадью 200 квадратных метров и фитнес-зал площадью 156 квадратных метров с обновленным оборудованием. Также появилась зона отдыха: сауны, хаммам и арома-хаммам. Пропускная способность комплекса составляет 96 человек в час или 1500 человек в сутки.