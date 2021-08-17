В Кемерове появилась остановка рядом с Московской площадью. Фото: Администрации города Кемерово.

В Кемерове на Притомском проспекте у Московской площади появилась официальная остановка для общественного транспорта. Администрации города опубликовала соответствующее постановление «О наименовании остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово».

Документ присваивает названия двум остановочным пунктам и официально закрепляет изменения в маршрутах с появлением новых остановок. Одна из них расположена на Притомском проспекте рядом с Московской площадью и одноименным названием. Вторая - на проспекте Михайлова около здания №3 в жилом районе Лесная Поляна и будет называться «ЖК Солнечный бульвар».

Управление транспорта и связи города внесет новые остановочные пункты в реестр маршрутов. Также изготовлением табличек с наименованиями остановок займется управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова.