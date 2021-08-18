В Кемерове засыплют озеро ради строительства новой улицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове жительница поинтересовалась, почему застройщик засыпает искусственное Солдатское озеро на территории бывшего военного училища связи. По ее словам, на этом месте собираются строить высотный дом. Об этом женщина сообщила в соцсети на официальной странице главы города Ильи Середюка.

- В свое время из-за близкого расположения к озеру и реке, наличия близких подземных вод и неустойчивости почвы от такой идеи отказались. Я думаю, не от глупости. Теперь же алчность застройщика не знает границ, - высказалась кемеровчанка.

Мэрия рассказала, что знает о начавшихся работах. По Генеральному плану на месте водоема предусмотрено строительство. Однако, никаких домов в планах нет. На месте озера будут строить продолжение улицы Мичурина от Сибиряков-Гвардейцев до Автозаводской. Отмечено, что специалисты проводят подготовительные работы.