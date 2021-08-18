Житель Кемерова лепил «солевые» колобки из пластилина

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В ГУ МВД России по Кемеровской области поступила оперативная информация о том, что один из жителей города торгует запрещенными веществами.

После оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и застали с поличным мужчину 26 лет. В ходе обыска сотрудники нашли 65 наркотических колобков в салоне автомобиля подозреваемого, а в квартире - 180 граммов «соли» упаковочный материал, весы, посуду и инструменты для фасовки. Мужчина прятал наркотик в пластилин и сбывал бесконтактным способом, то есть развозил шарики по местам так называемых «закладкам». В общей сложности у наркоторговца изъяли 310 граммов запрещенных веществ.

Следователем ГСУ ГУ МВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная мера наказания за данное преступление - 20 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигуранта заключили под стражу.

Полиция Кузбасса напоминает, что любой гражданин, у кого есть какая-либо информация о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, может сообщить об этом совершенно анонимно на телефон горячей линии по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД: 8-(384-2)58-00-58.