В Кузбассе автопарк общественного транспорта обновили на 60%. Фото: АПК.

В Кузбассе завершилось обновление автопарка. За время подготовки к 300-летнему юбилею в регион поступило 1205 автобусов в рамках губернаторской программы. Свыше семи миллиардов рублей было направлено на новый транспорт.

Глава региона рассказал, что 719 автобусов поступили в муниципалитеты по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы. Из них 369 городских автобусов, 193 пригородных и 157 автобусов междугородного назначения. На дороги Новокузнецка вышел 341 городской автобус, который работает на компримированном природном газе.

В Кемерове также выполнен заключительный муниципальный контракт на поставку в город 105 городских полунизкопольных автобусов НефАЗ. Кроме того, транспорт вышел на маршруты областной столицы.