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Общество19 августа 2021 6:27

В Кемерове почти на три недели перекроют улицу Ноградскую

Движение будет ограничено с 18 августа
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове почти на три недели перекроют улицу Ноградскую. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове почти на три недели перекроют улицу Ноградскую. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове перекроют движение транспорта по улице Ноградская. Об этом сообщает горадминистрация. Уточняется, что на данном участке будут проводить капитальный ремонт водопровода.

Ограничения движения начнут действовать с 23.00 18 августа до 24.00 5 сентября. Перекроют на участок от дома №7 до улицы Кирова и вдоль дома по улице Весенняя, 16.

Объезд будет возможен по проспекту Советскому и по улице Красноармейской, подъехать к жилым домам - через Весеннюю улицу.