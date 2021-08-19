В Кемерове появился новый мобильный оператор

Получить SIM-карту в регионе теперь могут все желающие, для этого можно обратиться в любое отделение Банка или оформить доставку на дом.

В Кемеровской области с 19 августа запустился новый мобильный оператор «ГПБ Мобайл». Получить SIM-карту в регионе теперь могут все желающие, для этого можно обратиться в любое отделение Банка или оформить доставку на дом.

Кроме того, если абонент является клиентом Банка, то он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», по которой можно получить скидку на связь до 70%.

Мобильный оператор предлагает клиентам четыре тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». При этом каждый из них имеет собственные выгодные условия в зависимости от потребностей пользователя.

Например, с учетом максимальной скидки для текущих клиентов банка по тарифу «Выгодно» сумма абонентского обслуживания составит всего 150 рублей в месяц, куда будут входить 700 минут звонков, 50 SMS и безлимитная связь внутри сети. Для тех, кто не является держателем карт Газпромбанка, стоимость тарифа составит 500 рублей.

Пользователям предоставляется бесплатный тестовый период в течение 2 недель, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме того, «ГПБ Мобайл» за переход со своим номером дарит 1000 бонусных рублей на счет.

Помимо Кемерово и Кемеровской области SIM-карту мобильного оператора можно оформить еще в 14 регионах.