В Кузбассе средняя зарплата превысила 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе среднемесячная зарплата за первый месяц лета составила 50 471 рублей, что на 5% больше, чем в мае этого года. Об этом рассказали аналитики Кемеровостата.

Самыми высокооплачиваемыми стали сотрудники сферы добычи металлических руд - 65 634 рубля, в сферах добычи угля - 65 578 рублей. Специалисты, связанные с научными исследованиями и разработками - 63 473 рубля, металлургическое производство - 62 780 рублей.

Самыми низкими оказались зарплаты в сфере производства одежды - 14 060 рублей, изделий из кожи - 14 892 рубля, мебели - 17 444 рубля.

Отметим, что в первом полугодии 2021 года средняя зарплата жителей Кузбасса составила 46 615 рублей, что на 8,6 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.