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Общество23 августа 2021 6:12

В Кузбассе опубликовали новое распоряжение по коронавирусу

В правительстве региона внесли изменения в распоряжение губернатора
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе опубликовали новое распоряжение по коронавирусу.

В Кузбассе опубликовали новое распоряжение по коронавирусу.

Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе опубликован новый документ «О внесении изменений в некоторые распоряжения губернатора Кемеровской области — Кузбасса». Он размещен в электронном бюллетене правительства региона.

Новое распоряжение частично снимает ограничения по коронавирусу, которые были установлены ранее. В частности в регионе отменили предварительную запись в МФЦ. Теперь для получения необходимых услуг предварительная запись не требуется. Распоряжение уже вступило законную силу.