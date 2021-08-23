В Кузбассе опубликовали новое распоряжение по коронавирусу. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе опубликован новый документ «О внесении изменений в некоторые распоряжения губернатора Кемеровской области — Кузбасса». Он размещен в электронном бюллетене правительства региона.

Новое распоряжение частично снимает ограничения по коронавирусу, которые были установлены ранее. В частности в регионе отменили предварительную запись в МФЦ. Теперь для получения необходимых услуг предварительная запись не требуется. Распоряжение уже вступило законную силу.