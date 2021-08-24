В Кемерове пропавшую 16-летнюю девушка ищут больше месяца

В Кузбассе без вести пропала 16-летняя девушка. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс» разместили объявление о поиске 16-летней девушки - Миланы Максимовной Сапрыкиной. С 16 июля ее местонахождение неизвестно. Как сообщают волонтеры, девушка проживает в микрорайоне Кедровка.

Рост пропавшей - 156 см, девушка нормального телосложения, волос черные крашеные и голубые глаза. Предположительно одета в черную толстовку, черные джинсы, черные кроссовки с розовыми вставками. С собой может быть бежевая сумка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.