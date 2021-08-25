«Полное закрытие приведет к коллапсу»: Илья Середюк сообщил о ремонте моста в центре Кемерова

Илья Середюк сообщил о ремонте моста в центре Кемерова. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Кемерова в ходе объезда города осмотрел состояние моста через Искитимку на Красноармейской улице вместе с дорожниками и строителями. Об этом Илья Середюк рассказал в соцсети.

- В этом году мы планировали заменить здесь покрытие. Однако при визуальном обследовании моста специалистами выяснилось, что укладка нового асфальта проблему не решит, - отметил глава города.

Градоначальник сообщил, что из строя вышла мостовая конструкция, дорожная одежда. Закажут инструментальное обследование моста, а через месяц-полтора уже будет заключение о характере предстоящих работ.

В комментариях жители поинтересовались, сохранится ли движение транспорта или мост полностью перекроют.

- Сейчас рано говорить. Будем разрабатывать схему организации движения. С Вами согласен, что полное закрытие движения приведет к коллапсу, - ответил Илья Середюк одному из горожан.