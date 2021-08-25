В Кемерове открылся бассейн «Лазурный» после ремонта. Фото: АПК.

В Кемерове 25 августа открылся спортивный комплекс «Лазурный» после капитального ремонта. Уже сегодня любители спорта могут вернуться к тренировкам.

Напомним, что на ремонт бассейн «Лазурный» закрыли в 2019 году. Полностью отремонтировали чашу плавательного бассейна, произвели замену вентиляции и водоподготовки, усилили несущие конструкции.

Кроме того, спорткомплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтировали объект за счет финансирования частных инвестиций, которое составило более 200 миллионов рублей. Отметим, что после реконструкции пропускная способность «Лазурного» выросла до 1500 человек в день.