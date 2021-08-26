В Кузбассе мужчина поджег семь квартир, чтобы вернуть жену: погиб человек

В Кузбассе мужчина поджег семь квартир, чтобы вернуть жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариинске суд вынес приговор 33-летнему жителю, которого признали виновным в угрозе убийством своей жене и теще. Мариинский городской суд сообщает, что в конце ноября 2019 года от мужчины ушла жена с ребенком к своей матери.

Горожанин решил, что подруга супруги вмешивается в их семейную жизнь и не дает ему примириться с женой. Для того чтобы подруга перестала с ней общаться, муж решил проучить и напугать женщину. Он поджог крыльцо ее дома. Злоумышленник не задумался, что в деревянном многоквартирном доме от его действий пострадают другие жильцы. Ночью мужчина подошел к дому, облил крыльцо бензином и поджег. Он ушел домой и лег спать, как только крыльцо разгорелось.

В результате пожара погибла женщина, а также было уничтожено семь квартир с имуществом жильцов. Кроме того, жертв могло быть больше, если бы на помощь не пришли местные жители, которым через несколько месяцев после инцидента Губернатор Кузбасса вручил медали «За честь и мужество».

Утром мужчина позвонил жене, которая рассказала, что сгорел дом и погибла женщина. Он испугался, поехал к сожженному им дому, захотел скрыть следы и выбросил одежду, в которой был в момент поджога.

Уже через месяц после преступления супруг решил напугать жену, чтобы она вернулась домой. Он взял газовый баллон с надписью «Пропан», договорился с женой по телефону что возьмет на время ребенка к себе. Муж приехал к дому тещи, вошел в жилье с газовым баллоном, поставил его у двери и открыл вентиль, держа в руке зажигалку. Он угрожал убийством, обещал взорвать баллон. Теще удалось незаметно позвонить в полицию, а жена собирала вещи, якобы согласившись ехать с ним домой. Сотрудники полиции прибыли на место и обезвредили горожанина.

Суд признал виновным и назначал по совокупности преступлений наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.