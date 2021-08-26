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Общество26 августа 2021 9:06

Власти Кузбасса продлили действующие ограничения по коронавирусу

Опубликовано соответствующее распоряжение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти Кузбасса продлили действующие ограничения по коронавирусу.

Власти Кузбасса продлили действующие ограничения по коронавирусу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. Речь о режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое подписал глава региона Сергей Цивилев.

До 30 сентября запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос.