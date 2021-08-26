В Кузбассе семь фермеров и девять сельхозкооперативов получат гранты и субсидии на развитие хозяйств Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие малых форм хозяйствования, задействованных в агропромышленном комплексе, в этом году планируют выделить около 185 миллионов рублей. В Кузбассе 7 фермеров и 9 сельхозкооперативов получат гранты и субсидии на развитие хозяйств.

- Гранты и субсидии - это вклад в развитие небольших хозяйств и продовольственную обеспеченность кузбассовцев, а также создание новых рабочих мест на селе, - отметил глава региона.

В Минсельхозе Кузбасса сообщает, что лимиты, которые выделены на гранты для семейных ферм в этом году, не исчерпаны. Также в скором времени проведут дополнительный отбор, по результатам которого число получателей гранта увеличится.