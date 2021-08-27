В Кузбассе жительница рассказала губернатору об отказе в медпомощи непривитым от коронавируса

В Кузбассе жительница рассказала губернатору об отказе в медпомощи непривытым от коронавируса. Фото: АПК.

Жительница Осинников сообщила во время прямой линии губернатора Кузбасса о давлении на пациентов в поликлинике. Женщина рассказала, что ее знакомой отказали в медпомощи, когда узнали, что горожанка не прививалась.

Жительница Осинников в ходе прямой линии губернатора Кузбасса рассказала о давлении в местной поликлинике. По ее словам, сначала знакомой отказали в приеме без соответствующей прививки, а потом медики стали звонить ей лично.

Жительница уточнила, что через три дня опубликования ее вопроса для прямой линии, ей позвонили из поликлиники и узнавали информацию о враче и пациентке.

- И мы теперь опасаемся, что обращение на прямую линию будет иметь для нас негативные последствия, - добавила женщина.

Сергей Цивилев ответил, что вакцинация добровольная

- Никто, ни при каких обстоятельствах не может отказать в праве на медицинское обслуживание, - сообщил глава региона.

Кроме того, министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, который присутствовал числе участников прямой линии, подтвердил слова губернатора. Уточнил, что в ситуациях психологического давления со стороны медработников, нужно обращаться в региональный минздрав и оставлять обращения на сайте. Также Сергей Цивилев попросил Михаила Малина взять дело на личный контроль.