В Кузбассе студент бросил вызов Сергею Цивилеву. Фото: АПК.

В Кузбассе студент КемГУ предложил Сергею Цивилеву остановить его, чтобы тот не переезжал в Москву после окончания вуза. Об этом молодой человек сообщил во время прямой линии губернатора. Также парень добавил, что не понимает, что ему делать в Кузбассе.

- Попробуйте меня остановить, Сергей Евгеньевич, - сообщил студент.

Глава региона заявил, что не сможет его удержать.

- Мы остановить вас не можем, это не в наших силах. Да и такую задачу, физической остановки, мы перед собой не ставим. Мы переживаем за наших детей. Вся молодежь Кузбасса - это наши дети, - отметил Сергей Цивилев.

Добавил, что Кузбассе активно развивают программу науки, промышленности, строят новые школы, жилье, новые спортивные и культурные объекты. Добавил, что в регионе создают рабочие места, организуют мероприятия российского и международного уровня. Напомним, что с января по май 2021 года Кузбасс покинули 22 028 человек.