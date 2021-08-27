В Новокузнецке мужчина убил знакомого плоскогубцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке суд вынес приговор 49-летнему жителю Заводского района. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что в январе этого года горожанин в своей квартире выпивал алкоголь в компании знакомого. В ходе застолья гость оскорбил хозяина нецензурной бранью. Мужчина разозлился и несколько ударил плоскогубцами по голове обидчика. Тот потерял сознание от полученных повреждений, а хозяин квартиры лег спать.

Утром обнаружил, что гость не подает признаков жизни и вызвал скорую помощь, полицию. Медработники констатировали смерть мужчины. Причиной стала черепно-мозговая травма, установил судебно-медицинский эксперт. Новокузнечанина задержали, со следствием он сотрудничал и признал вину. Горожанину назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.