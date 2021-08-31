В Новокузнецке двух мужчин будут судить за убийство бывшего конкурсного управляющего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Кузбасса. В управлении Генпрокуратуры РФ по СФО сообщают, что уголовное дело возбудили, когда в декабре 2016 года в Прокопьевске безвестно исчез бывший конкурсный управляющий. Через некоторое время его автомобили обнаружили в одном из дворов Новокузнецка.

По версии следствия один из его знакомых пригласил мужчину на встречу, куда позже приехал третий мужчина для выяснения отношений. Вновь прибывший во время случившегося конфликта попросил у хозяина квартиры имевшийся у того пистолет. Горожанин выстрелил несколько в потерпевшего, тот погиб на месте.

В результате, хозяин квартиры, который в качестве пособника учувствовал в убийстве похитил с трупа гостя дорогостоящие часы. После мужчины пытались скрыть следы преступления, неоднократно перегоняли автомобиль погибшего.

В сентябре 2020 года установили горожанина, который стрелял в экс-конкурсного управляющего. Он указал на соучастника преступления. У обвиняемого в пособничестве в ходе обыска изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и сотни патронов к ним. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новокузнецка.