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Общество31 августа 2021 12:50

Власти Кузбасса частично ослабили ограничения по коронавирусу

Сергей Цивилев подписал два распоряжения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти Кузбасса частично ослабили ограничения по коронавирусу.

Власти Кузбасса частично ослабили ограничения по коронавирусу.

Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе глава региона подписал два распоряжения, которые частично ослабляют коронавирусные ограничения. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Первое распоряжение разрешает властям муниципалитетов проведение в сентябре однодневных сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований.

Кроме того, из приложения к документу следует, что в Березовском и Калтане ярмарки пройдут 7 сентября, В Мысках и Промышленновском округе— 8 сентября. В Краснобродском, Осинниках и Тайге— 9 сентября. В 18 муниципалитетах, включая Кемерово и Новокузнецк—10 сентября. В Кемерове, Тяжине, Таштаголе, Тисуле,Топках и Юрге— 11 сентября. В Мариинске—12 сентября.

Второе распоряжение разрешает проведение 4 сентября праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Шерегеша. При этом уточняется, что количество участников не должно превышать 1 000 человек.