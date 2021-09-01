Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем знаний. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса поздравил школьников и студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. В 2021 году вышли на учебу 319 300 школьников, из них 35 тысяч - первоклассники. К обучению в вузах, техникумах и колледжах приступают более 111 тысяч студентов.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе одним из приоритетов является создание комфортных условий для получения образования и всестороннего развития подрастающего поколения. Для этого в Кузбассе открывают современные детские сады и школы. Также в регионе действует программа по модернизации - «Моя новая школа», в рамках которой с 2019 года полностью обновили и сделали цифровыми 24 школы.

Кроме того, развивается сеть детских технопарков «Кванториум-42», благодаря которым ребятишки могут получать дополнительные знания. В сельских школах открывают современные образовательные центры «Точка роста».

Глава региона пожелал школьникам и студентам плодотворного учебного года, а преподавателям - вдохновения и творческих успехов, родителям - больше поводов для гордости за своих детей.