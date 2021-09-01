Весь гарнизон кемеровской полиции подняли на ноги из-за девятилетнего мальчика

Масштабная поисковая операция продолжалась около четырех часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове накануне развернулась масштабная поисковая операция по поиску девятилетнего мальчика. Ребенок пошел погулять на улицу, но несколько часов спустя домой не вернулся. И около 17.00 его мать обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже сына.

На поиск ребенка немедленно отправились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка с приметами мальчика была передана патрульным нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. Стражи порядка и присоединившиеся к ним волонтеры из поисково-спасательного отряда обследовали дворы и детские площадки, улицы города и районы, где мог гулять школьник.

В результате около 21.00 полицейские из группы немедленного реагирования заметили мальчика на проспекте Октябрьском в районе дома №53. Его передали с рук на руки матери.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем, кто принимал участие в поисках мальчика.