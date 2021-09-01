Житель Кемерова обнаружил недочеты в бассейне «Лазурный», который открылся после ремонта

Житель Кемерова обнаружил недочеты в бассейне «Лазурный». Фото: АПК.

Жители Кемерова, которые так ждали открытия спорткомсплекса «Лазурный» после двухлетней реконструкции, уже обнаружили первые недостатки. Один из посетителей сообщил об этом в Instagram аккаунте спорткомплекса.

Горожанин отметил, что 30 августа в мужской душевой стояла вода по щиколотку. Также мужская сауна была закрыта на санитарный день. Кроме того, не оказалось обычной питьевой воды, мужчина посоветовал добавить бар с кислородными и спортивными коктейлями.

- Нет резиновых ковриков перед выходом в бассейн, вокруг чаши в помещении перехода из душевой в раздевалку, в районе душевой хамама. Учитывая, что плитка достаточно скользкая (отдельное спасибо проектировщику и архитектору), достаточно легко упасть и получить травму. А в целом нарядно и вода терпимо пахнет хлоркой, будем ходить, плавать и наблюдать, - поделился кемеровчанин.

Представители спорткомплекса отреагировали на замечание и пообещали учесть замечания.

- Согласны! Исправимся, - сообщили в официальном ответе жителю.

Напомним, что для любителей спорта «Лазурный» распахнул свои двери 25 августа. Уточним, что в 2019 году спорткомплекс закрыли на реконструкцию.