В Кузбассе открылись новые и отремонтированные школы. Фото: АПК.

В Кузбассе открылись модернизированные школы в пгт Промышленная и Калтане после капитального ремонта по губернаторской программе «Моя новая школа». Кроме того, свои двери открыл дополнительный двухэтажный блок начальной школы Лицея №89 в Кемерове, также готов новый спортзал в школе поселка Новый Каракан.

— Сегодня волнительный день для 319 тысяч 300 кузбасских ребят, из них почти семь тысяч начнут учиться в обновленных зданиях, — отметил Сергей Цивилев.

В новом учебном году на 300 мест открылся двухэтажный блок начальной школы в лицее №89 в областном центре Рудничного района. На первом этаже расположены: вестибюль с гардеробными ячейками для каждого класса, помещение охраны, спортзал с раздевалками, душевые, снарядная, два кабинета иностранных языков, блок учебных помещений для первых классов, две спальни, игровая для группы продленного дня. На втором этаже учебные помещения 2-4 классов с интерактивные досками и мультимедийным оборудованием, кабинеты информатики, эстетического воспитания, психолога, логопеда,

Обновленная школа №2 в пгт Промышленная открылась в свой 80-летний юбилей. В мае по губернаторской программе «Моя новая школа» стартовал капитальный ремонт здания 1941 года постройки. Школа оснащена современной мебелью, оборудованием, спортивным залом, на стадионе — три спортивных площадки для занятий футболом, баскетболом, уличной гимнастикой, беговые дорожки. На базе учебного заведения в специально оборудованных помещениях начали работу четыре направления дополнительного образования — информатика, робототехника для младших школьников и среднего звена, аэромоделирование.

Также открылась школа в поселке Малиновка Калтанского городского округа после капитального ремонта по губернаторской программе. Специалисты восстановили здание 1970 года постройки, пустовавшее почти 15 лет. Школьники могут заниматься исследовательской деятельностью в мини-лаборатории «Экспериментариум» и классе «Гидропоники», изучать робототехнику.

В школе поселка Новый Каракан Беловского района капитально отремонтировали спортзал по нацпроекту «Образование». Капитально отремонтировали душевые, раздевалки, тренерские. В ремонт объекта из консолидированного бюджета вложено 3 миллиона рублей.