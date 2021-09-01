В Кузбассе открылись 44 «Точки роста» и восемь инновационных лабораторий. Фото: АПК.

В 44 школах Кузбасса открылись образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Также будут оборудованы до 10 сентября еще 26 таких цифровых лабораторий. Начали работу инновационные лаборатории в Кузбасском педагогическом колледже и Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме, где студенты будут осваивать социальную работу, банковское дело, педагогику и учиться работать в сфере красоты.

Глава региона отметил, что в этом году откроют 70 «Точек роста» для школьников из сельской местности и малых городов. Кроме того, в области уже работают 70 таких центров. Дети смогут заниматься наукой, творчеством, развивать таланты, углубленно изучать любимые предметы и , определяться с будущей профессией. Также до конца года откроют 28 инновационных мастерских в колледжах и техникумах,

В Осинниках открылись сразу три Центра образования. В школах №31, 16 и 35 за счет местного бюджета под цифровые лаборатории отремонтировали помещения, провели высокоскоростной интернет, закупили новую мебель.