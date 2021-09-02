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Бизнес-новости Кемерова2 сентября 2021 6:12

Мужчины отдают предпочтение программе семейного страхования - эксперты АО СК «РСХБ-Страхование»

Эксперты проанализировали статистику оформления страховых полисов от несчастных случаев
Яков КРЫМСКИЙ
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Мужчины отдают предпочтение семейным полисам страхования в то время как женщины выбирают индивидуальные программы. К такому выводу пришли эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав статистику оформления страховых полисов от несчастных случаев.

Так, за первые шесть месяцев 2021 года по программе индивидуального страхования было оформлено более 110 тысяч страховых полисов, и еще более 70 тысяч – по программе семейного страхования. По статистике «РСХБ-Страхование», программы семейного страхования оказались более востребованы среди мужчин (более 52% полисов). При этом более 14% полисов страхования оформляется мужчинами в возрасте 30—39 лет. Пик спроса на программы семейного страхования в первые шесть месяцев 2021 года также пришелся на апрель.

В то же время индивидуальные программы страхования от несчастных случаев более популярны среди женщин (58% страховых договоров). Более 26% из них - женщины в возрасте от 60 до 69 лет. Пик спроса на полисы пришелся на апрель 2021 года.

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