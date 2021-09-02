В Кемерове жительница пожаловалась на неработающие фонари по аллее вдоль школы. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Кемеровчанка рассказала, что в Шалготарьяне по аллее вдоль школы № 33 вечером не работают фонари. Об этом она сообщила 1 сентября на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Жительница отметила, что вынуждены передвигаться по дороге с включенными фонарями на смартфонах.

— По аллее вдоль школы 33 вечером в 21.00 семьи с детьми практически вслепую передвигаются со включенными фонарями на смартфонах. Из пяти фонарей на аллее не работает ни один! Очень темно во дворах! — отметила женщина.

Представители горадминистрации ответили, что до 3 сентября сотрудники МБУ «Кемдор» проведут обследование и выполнят работы при необходимости.

Отметим, что жительница 2 сентября сообщила, что уже горят фонари и поблагодарила специалистов.

— Благодарим за оперативность. Горят все фонари!!! Впервые за 14 лет, —рассказала горожанка.