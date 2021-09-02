Названы территории Кузбасса, где выявили 172 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 172 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке – 34. В Междуреченске и Прокопьевск – 14. В Новокузнецком МР – 12. В Анжеро-Судженске - 11. По десять – Белове и Юрге. По шесть – в Мысках и Осинниках. По четыре – в Калтане и Киселевске. По три – в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевском МО. Два – в Тайге. По одному – в Гурьевском МО, Кемеровском МО, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 52 216 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 49 430 выздоровели, 1147 скончались, 9 453 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.