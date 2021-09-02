В Кузбассе вложат свыше 295 миллионов рублей в развитие села. Фото: АПК.

В селе Зарубино Топкинского муниципального округа на создание спортивной площадки направлено почти 2 миллиона рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также смонтировали дополнительные светильники на территории поселка Тельбес Таштагольского муниципального района, финансирование составило 127 тысяч рублей.

В эксплуатацию планируется ввести еще 12 детских спортивных игровых площадок до наступления зимнего сезона в Топкинском, Тисульском, Гурьевском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе. В настоящее время по программе ведется капитальный ремонт нескольких крупных социальных объектов региона.

Капитальный ремонт трех учреждений будет произведен в Гурьевском муниципальном округе. В селе Горскино модернизируется Дом культуры 1965 года постройки, на эти цели будет направлено почти 50 миллионов рублей. Также ведется капитальный ремонт в детском саду «Радуга», в объект будет вложено 55,8 миллионов рублей. В поселке Раздольный капитально отремонтируют спортивный зал. В селе Бурлаки Прокопьевского округа капитально отремонтируют среднюю общеобразовательную школу, а в поселке Калачево в рамках программы построят физкультурно-оздоровительный комплекс.