Инвестиции в Кузбасс превысят девять миллиардов рублей. Фото: АПК.

Правительство Кузбасса и Россельхозбанк заключили 2 августа соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Сергей Цивилев и председатель правления банка Борис Листов в рамках Восточного экономического форума.

Стороны договорились о реализации инвестиционных программ и проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Кузбасса. В целом размер инвестиций превысит 9 миллиардов рублей.

В инвестпроекты до 2025 года, которые направлены на использование свободных пахотных земель сельскохозяйственного назначения в регионе планируют вложить около 2,4 миллиардов рублей, в строительство животноводческих комплексов - 6,5 миллиардов. Также 500 миллионов рублей предполагают инвестировать в реализацию элеватора в Промышленновском округе. Предполагается реализация пилотных проектов по комплексной застройке сельских территорий в Новокузнецком районе, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.