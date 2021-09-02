Кузбасса и Китай будут совместно готовить специалистов для ключевых отраслей экономики. Фото:kemerovo.ru.

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева и Чунцинский университет искусств и науки подписали второе соглашение в рамках VI Восточного экономического форума.

В ходе телемоста КузГТУ и ЧУИН подписали два договора о сетевой форме реализации образовательных программ. Бакалавров будут готовить по таким направлениям, как металлообрабатывающие станки и комплексы, обработка металлов и техническое управление.

- Сегодня исполняется 30 лет сотрудничеству между КузГТУ и Чунцинским университетом, это соглашение о совместном межвузовском проекте подготовки бакалавров и аспирантов усилит наше взаимодействие, - отметил губернатор Кузбасса.

Также по программе аспирантуры учебные заведения объединят образовательные ресурсы в области машиностроения, химических технологий, горных машин и комплексов. Обучение будет проходить в очной и в дистанционной формах.