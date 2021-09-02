В Кемерове открылась выставка «История выборов в Кузбассе»

На выставке можно увидеть самые разные экспонаты. Фото: АПК

В центе города открылась выставка, посвященная истории выборов.

Любой желающий может ознакомиться с экспозицией выставки, которая представляет собой около 30 архивных и музейных материалов, позволяющих бросить взгляд в прошлое и узнать историю избирательных кампаний, а также всей избирательной системы региона и всей страны. Например, старейший из документов выставки датируется 1870 годом.

Выставка поделена на четыре периода и в сумме охватывает промежуток от 1870 по 2000 годы. За это время избирательные правила успели поменяться несколько раз. Помимо изучения различных документов, у посетителей есть возможность посмотреть фотографии, предметы и другие экспонаты - например, переносные ящики для голосования или сургучные печати, - которые использовались на выборах в прошлом веке.

Выставка открыта с 26 августа по 19 сентября по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 54. Время работы - по будням с 09:00 до 18:00.