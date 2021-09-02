В Кузбассе подвели итоги регионального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства. Фото:kemerovo.ru.

В Кузбассе назвали победителей регионального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства. Комитет по развитию региональных систем администрации правительства Кузбасса выступил организатором конкурса.Члены конкурсной комиссии рассмотрели 98 заявок со всего региона. Победители определялись по 10 номинациям.

Металлплощадская средняя общеобразовательная школа имени Е.С. Унгулова из Кемеровского муниципального округа заняла первое место в номинации «Лучшая бережливая организация». Кемеровская городская детская клиническая больница №1 стала победителем в номинации «Лучший лин-проект». Администрация города Кемерово признана «Лучшим бережливым муниципальным образованием».

Региональный центр первичной медико-санитарной помощи Кузбасса разработал «Лучший агитационный материал по бережливому производству». Центр занятости населения города Кемерово стал победителем в номинации «Лучшая система вовлечения сотрудников».

Победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая система организации проектной деятельности» и «Лучший team-Лидер» стал Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса. ООО «Завод железобетонных изделий» определили лучшим в номинации «Лидер системы 5С». ООО «Инженерный центр «АСИ» выиграл в номинации «Лучший проект по улучшениям». Лидером развития производственной системы признано ООО «Кузбассхлеб». Кроме того, дипломами Правительства Кузбасса отмечены победители и призеры в каждой номинации.